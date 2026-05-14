Головна Новини Політика рада
На що тепер буде йти військовий збір: Рада ухвалила резонансний законопроєкт

Понад 200 мільярдів гривень щороку хочуть спрямовувати виключно на зарплати військових - влада готується до нової реальності після війни

14 травня 2026, 13:40
Кравцев Сергей

Верховна Рада зробила перший крок до кардинальної зміни системи використання військового збору. У четвер, 14 травня, парламент підтримав у першому читанні законопроєкт №15167, який передбачає спрямування коштів від військового збору виключно на виплату грошового забезпечення українським військовослужбовцям.

За документ проголосували 226 народних депутатів. Законопроєкт передбачає, що кошти від військового збору надходитимуть не до загального, а до спеціального фонду державного бюджету. Використовувати їх планують лише для фінансування зарплат військових Збройні Сили України.

Як пояснюється у документі, метою змін є законодавче закріплення цільового використання цих надходжень, аби гроші платників податків не могли бути перенаправлені на інші потреби бюджету.

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа повідомила, що новий механізм планують запровадити з 1 січня 2027 року. За її словами, йдеться про понад 200 мільярдів гривень щорічно, які гарантовано підуть на фінансове забезпечення військових.

Підласа наголосила, що зараз майже всі внутрішні доходи бюджету й без того витрачаються на оборону, як на зарплати, так і на закупівлю зброї. Однак після завершення активної фази війни ситуація може кардинально змінитися через скорочення міжнародної допомоги та зростання цивільних видатків.

Саме тому влада прагне заздалегідь зафіксувати окреме джерело фінансування армії. Фактично йдеться про створення фінансової “подушки” для ЗСУ у післявоєнний період, коли навантаження на державний бюджет може лише зрости.

