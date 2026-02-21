Україна готується до виборів: у Раді знають, як не дати прихильникам Кремля потрапити у владу

У Верховній Раді України пропонують кардинально змінити правила участі у повоєнних виборах. Кандидатів можуть зобов’язати офіційно декларувати будь-яку співпрацю з РФ, починаючи з березня 2014 року. За приховування таких фактів передбачать можливість відмови в реєстрації. Про це під час засідання робочої групи повідомила народна депутатка Таміла Ташева. За її словами, мета ініціативи – не допустити до влади осіб, які допомагали державі-агресору.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про обов’язкову декларацію для всіх, хто балотуватиметься. Кандидати мають вказати факти фінансової підтримки з боку РФ, ведення бізнесу в Росії або на окупованих територіях, роботу в окупаційних адміністраціях, участь у парамілітарних формуваннях, співпрацю з пропагандистськими медіа чи обрання від заборонених партій.

У разі виявлення неправдивих даних Мін’юст через спеціальну комісію зможе звернутися до суду. Якщо приховування підтвердиться, Центральна виборча комісія України скасує реєстрацію кандидата.

Окремо пропонують чіткі підстави для недопуску: судимості за умисні та міжнародні злочини, статус підозрюваного у справах про воєнні злочини, а також доведене фінансування кампанії з боку РФ.

Водночас ініціатива викликає дискусії щодо презумпції невинуватості. Законодавці наголошують: важливо юридично точно відмежувати тих, хто був змушений жити в окупації, від тих, хто свідомо працював проти української державності.

