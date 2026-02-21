logo

Украина готовится к выборам: в Раде знают, как не дать поклонникам Кремля попасть во власть
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина готовится к выборам: в Раде знают, как не дать поклонникам Кремля попасть во власть

В Раде готовят жесткий фильтр для политиков - за скрытое сотрудничество с агрессором могут снять с гонки

21 февраля 2026, 08:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Верховной Раде предлагают кардинально изменить правила участия в послевоенных выборах. Кандидаты могут обязать официально декларировать любое сотрудничество с РФ, начиная с марта 2014 года. За сокрытие таких фактов предусмотрена возможность отказа в регистрации. Об этом на заседании рабочей группы сообщила народная депутат Тамила Ташева. По ее словам, цель инициативы – не допустить к власти лиц, которые помогали государству-агрессору.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Речь идет об обязательной декларации для всех, кто будет баллотироваться. Кандидаты должны указать факты финансовой поддержки со стороны РФ, ведение бизнеса в России или на оккупированных территориях, работу в оккупационных администрациях, участие в парамилитарных формированиях, сотрудничество с пропагандистскими медиа или избрание от запрещенных партий.

В случае обнаружения ложных данных Минюст через специальную комиссию сможет обратиться в суд. Если сокрытие подтвердится, Центральная избирательная комиссия отменит регистрацию кандидата.

Отдельно предлагают четкие основания для недопуска: судимость за умышленные и международные преступления, статус подозреваемого по делам о военных преступлениях, а также доказанное финансирование кампании со стороны РФ.

В то же время инициатива вызывает дискуссии о презумпции невиновности. Законодатели отмечают: важно юридически точно отграничить тех, кто был вынужден жить в оккупации, от сознательно работавших против украинской государственности.

Читайте на портале "Комментарии" — общественность продолжает обсуждать резонансные заявления эксголовкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в адрес власти и в частности президента Владимира Зеленского. Можно ли считать само появление интервью сигналом о приближающихся выборах в Украине? О чем говорит достаточно сдержанная реакция Банковой? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




