Чи справді в Україні розпочинаються вибори: якою буде реакція ОП на демарш Залужного

Кравцев Сергей
Громадськість продовжує обговорювати резонансні заяви ексголовкома ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного на адресу влади та зокрема президента Володимира Зеленського. Чи можна вважати саму появу інтерв'ю сигналом про наближення виборів в Україні? Про що говорить досить стримана реакція Банкової? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.
Володимир Зеленський та Валерій Залужний. Фото: із відкритих джерел
Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, експерт РНБО у 2001-2011 рр. з питань заморожених конфліктів у Євразії Віталій Кулик зазначив, чутки про штурм штаб-квартири Валерія Залужного серед політичної тусовки ходили досить давно.
Віталій Кулик продовжує, відповідно зараз Банкова має для себе вирішити, чи залишати Залужного, як посла України у Великій Британії, закриваючи очі на подібні заяви, чи це вже виходить за межі толерування і ми тоді говоримо, що посол йде у відставку.
Політолог, професор кафедри міжнародних відносин Державного університету "Київський авіаційний інститут" Максим Ялі говорить, що інтерв'ю Валерія Залужного AP, в якому він вперше розповідає подробиці про свій конфлікт з Володимиром Зеленським і фактично перекладає відповідальність на нього за провал контрнаступу у 2023-му, можна і потрібно розцінювати як заяву про участь у майбутніх президентських виборах, які, на його думку та думку членів його команди, відбудуться вже цього року.
Експерт каже, що якби у Залужного та його команди не було впевненості у виборах, які наближаються, то цього інтерв'ю не було б.
