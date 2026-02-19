Чи справді в Україні розпочинаються вибори: якою буде реакція ОП на демарш Залужного

Громадськість продовжує обговорювати резонансні заяви ексголовкома ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного на адресу влади та зокрема президента Володимира Зеленського. Чи можна вважати саму появу інтерв'ю сигналом про наближення виборів в Україні? Про що говорить досить стримана реакція Банкової? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Володимир Зеленський та Валерій Залужний. Фото: із відкритих джерел

Вибори починаються

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, експерт РНБО у 2001-2011 рр. з питань заморожених конфліктів у Євразії Віталій Кулик зазначив, чутки про штурм штаб-квартири Валерія Залужного серед політичної тусовки ходили досить давно.

"У принципі про це всі знали. Очікувалося лише, що підтвердження цієї історії буде з боку фігурантів. Тобто або Банкова могла це підтвердити, або безпосередньо сам Залужний. Але про це знали вже всі. Як і знали про те, що відносини між екс-головкомом і Офісом президента були досить натягнуті. І у Банкової навіть з'явилася на фобія щодо політичної конкуренції Залужного. Це теж факт. Те, що Валерій Залужний зараз почав озвучувати свої тезиси дійсно означає, що починається політичний сезон. Інакше пояснити це не можна. Тому що, якби була ціль підняти цю тему, щоб розставити всі крапки над і, то це могло б бути викладено в книжці екс-головкома, яка вже вийшла у світ, або у біографіях, які виходили ще раніше. Тому, якщо зараз Залужний почав про це говорити, це означає що підходить певний політичний момент, який свідчить про виборчу кампанію", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Віталій Кулик продовжує, відповідно зараз Банкова має для себе вирішити, чи залишати Залужного, як посла України у Великій Британії, закриваючи очі на подібні заяви, чи це вже виходить за межі толерування і ми тоді говоримо, що посол йде у відставку.

"Зрозуміло, що всі учасники політичного процесу, побачивши цей текст, однозначно для себе зробили висновки, що тепер вже можна активізуватися. Тому ми будемо бачити в подальшому подібні заяви основних фігурантів, підняття ставок, зокрема, щодо критики чинної влади щодо економічної, військової, безпекової політики тощо. Вибори починаються", – констатував експерт.

У Залужного є впевненість у виборах цього року

Політолог, професор кафедри міжнародних відносин Державного університету "Київський авіаційний інститут" Максим Ялі говорить, що інтерв'ю Валерія Залужного AP, в якому він вперше розповідає подробиці про свій конфлікт з Володимиром Зеленським і фактично перекладає відповідальність на нього за провал контрнаступу у 2023-му, можна і потрібно розцінювати як заяву про участь у майбутніх президентських виборах, які, на його думку та думку членів його команди, відбудуться вже цього року.

Експерт каже, що якби у Залужного та його команди не було впевненості у виборах, які наближаються, то цього інтерв'ю не було б.

"Посада посла передбачає повну лояльність до президента країни. Посол, згідно з канонами дипломатії, – це Alter Ego лідера держави. Але щось пішло не так, а чи це був фальстарт – покаже час", – зазначив політолог.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чому в ОП стоїть істерика після статті Залужного: у чому звинувачують генерала.



