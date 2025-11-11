Вчителі України переймаються через повідомлення про те, що з 1 січня підвищення зарплат може відбутися, але виплати у 2600 гривень, які вони зараз отримують, скасують. Народний депутат України, голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев зауважив, що це неправда.

У Раді заявили про доплати вчителям: що відомо

"Отримую численні питання від вчителів про те, що в ЗМІ поширювалась інформація, начебто після підвищення з 1 січня заробітних плат на 30% з них буде знята доплата у 2 600 гривень, яку вони отримують зараз.

Хочу заспокоїти педагогів: підвищення зарплат передбачено разом зі збереженням цієї доплати.

Тобто залишиться і доплата, яка сплачується відповідно до постанови Кабінету Міністрів, і буде підвищення на 30% заробітних плат", – наголосив нардеп.

Він також нагадав, що ведуться дискусії з Урядом, щоб з 1 вересня наступного року вимога 61 Статті ЗУ "Про освіту" все ж була виконана.

"Щоб всі вчителі отримували заробітну плату на рівні не меншому за 3 мінімальні заробітні плати. Переконаний, нам вдасться це зробити разом", – зазначив політик.

