Учителя Украины обеспокоены сообщениями о том, что с 1 января повышение зарплат может произойти, но выплаты в 2600 гривен, которые они сейчас получают, отменят. Народный депутат Украины, глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев отметил, что это неправда.

В Раде заявили о доплатах учителям: что известно

"Получаю многочисленные вопросы от учителей о том, что в СМИ распространялась информация, что после повышения с 1 января заработных плат на 30% с них будет снята доплата в 2 600 гривен, которую они получают сейчас.

Хочу успокоить педагогов: повышение зарплат предусмотрено вместе с сохранением этой доплаты.

То есть останется и доплата, уплачиваемая в соответствии с постановлением Кабинета Министров, и будет повышение на 30% заработных плат", – подчеркнул нардеп.

Он также напомнил, что ведутся дискуссии с Правительством, чтобы с 1 сентября следующего года требование 61 Статьи ЗУ "Об образовании" все же было выполнено.

"Чтобы все учителя получали заработную плату на уровне не менее 3 минимальных заработных плат. Убежден, что нам удастся это сделать вместе", – отметил политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что около 1 млрд грн в год – потенциал налоговых поступлений от создателей контента для OnlyFans. Об этом заявил народный депутат Украины, глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

"Есть только одно "но". Чтобы получить эти средства в бюджет, нужно перестать лгать самим себе, использовать псевдоморализаторство для получения политических бонусов, а бюджетные миллионы гривен – для контрольных закупок такого контента. Все это связано с декриминализацией ст. 301 УКУ – вопрос, который уже давно должен решить парламент", – отмечает Гетманцев.

По словам нардепа, пока вместо существенных потенциальных поступлений в бюджет, есть более 380 млн грн налоговой задолженности создателей контента только за 2020-2022 гг. Если брать 2023 год, то цифры поражают еще больше. За этот период 7914 украинцев получили доход на платформе на сумму около 5 млрд грн, что на 750 млн грн больше, чем за три предыдущих года.

"Однако это данные платформы. За 2024 год только 152 украинца официально задекларировали 132,8 млн грн дохода от платформы OnlyFans. В бюджет по этому начислено более 13 млн грн налога", — сообщил политик.

Он отметил, что недавно петиция о декриминализации производства контента для взрослых достаточно быстро набрала необходимые 25 тысяч голосов. Автор утверждает: уже уплатила более 40 миллионов гривен налогов, хочет и дальше честно декларировать и платить их, но сталкивается с угрозами уголовного преследования.