Близько 1 млрд грн на рік – потенціал податкових надходжень від створювачів контенту для OnlyFans. Про це заявив народний депутат України, голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

«Перестаньте брехати самим собі» - у Раді заявили, як можна поповнювати бюджет

" Є лише одне "але". Щоб отримати ці кошти до бюджету, потрібно перестати брехати самим собі, використовувати псевдоморалізаторство для отримання політичних бонусів, а бюджетні мільйони гривень – для контрольних закупівель такого контенту. Все це пов’язане з декриміналізацією ст. 301 ККУ – питанням, яке вже давно мав би вирішити парламент ", – зазначає Гетманцев.

За словами нардепа, поки ж замість суттєвих потенційних надходжень до бюджету, є понад 380 млн грн податкової заборгованості створювачів контенту лише за 2020-2022 рр.

Якщо брати 2023 рік, то цифри вражають ще більше. За цей період 7 914 українців отримали дохід на платформі на суму близько 5 млрд грн, що на 750 млн грн більше, ніж за три попередні роки.

"Проте це дані платформи. Натомість за 2024 рік лише 152 українці офіційно задекларували 132,8 млн грн доходу від платформи OnlyFans. До бюджету з цього нараховано понад 13 млн грн податку", – повідомив політик.

Він наголосив, що нещодавно петиція про декриміналізацію виробництва контенту для дорослих досить швидко набрала необхідні 25 тисяч голосів. Авторка стверджує: уже сплатила понад 40 мільйонів гривень податків, хоче й надалі чесно декларувати та сплачувати їх, але стикається з погрозами кримінального переслідування.

"З однієї сторони держава готова брати податки з діяльності на платформі, а з іншої – займається кримінальними переслідуваннями тих, хто займається цією діяльністю. Так не може бути. Час зупинити фестиваль лицемірства та декриміналізувати 301 статтю", – підкреслив Данило Гетманцев.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на "зимову тисячу" з бюджету виділили 10 млрд грн. Допомогу зможуть отримати близько 10 млн українців. Про це повідомив міністр соцполітики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Військовий Сил оборони України Станіслав Бунятов з позивним "Осман" прокоментував це рішення та зазначив, що одна тисяча не врятує людину взимку, а ось ці мільярди можна витратити на більш корисну справу.