У Раді вже готуються до «зміни облич»: чи допоможе це вийти з кризи

Народний депутат Дмитро Разумков висловив переконання, що нинішня криза у владних ешелонах є прямим наслідком викривленої моделі державного менеджменту. На думку політика, корінь проблеми криється не в роботі Верховної Ради як інституції, а у "відсутності реальної співпраці президента з Парламентом і урядом".

Чи допоможе зміна облич у Кабміні?

Аналізуючи ймовірні сценарії виходу з кризи, зокрема переформатування Кабінету Міністрів, Разумков наголошує на важливості якісних, а не лише кадрових змін. На його переконання, це матиме сенс лише за умови "справжнього перезавантаження уряду, куди прийдуть професіонали, здатні працювати на результат".

Депутат підкреслює, що для ефективної роботи виконавчої влади у Парламенті має функціонувати дієва коаліція. Це передбачає зміну ролі парламентарів: "де депутати не просто натискатимуть кнопки, а братимуть на себе відповідальність за кожне рішення і призначення".

Модель "Офіс президента — виконавець"

Водночас політик висловив сумнів щодо готовності глави держави до такого формату взаємодії. Разумков зауважує, що після 24 лютого 2022 року в країні закріпилася модель, за якої стратегічні рішення готуються в Офісі президента, а Верховна Рада та Кабмін лише технічно їх легалізують.

"Я не вірю, що президент на це піде. Він просто не знає як працювати у такому форматі", — резюмує нардеп.

Дмитро Разумков закликав повернутися до принципів, закладених у Конституції України, наголосивши, що ефективна держава потребує балансу гілок влади та командної роботи замість "постійного ручного управління".

