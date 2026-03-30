«Ми обидва втомлені»: Олена Зеленська відверто розповіла, чи піде президент на другий термін

Перша леді України Олена Зеленська в щирому інтерв'ю поділилася роздумами про можливість участі Володимира Зеленського у наступних президентських виборах. Вона підкреслила, що хоча не втручається у політичні рішення чоловіка, усвідомлює неймовірну вагу цього вибору для їхньої сім'ї.

Головні тези з розмови:

Емоційний стан: Дружина Президента не приховує, що роки лідерства в умовах війни вимагають колосальних ресурсів. "Чи хочу я цього ще раз? Це дуже складний шлях, дуже виснажливий. І я можу сказати, що ми обидва втомлені", — зізналася вона.

Особистий вибір: Олена Зеленська зауважила, що якщо Володимир Зеленський вирішить балотуватися знову, щоб довести справу до кінця, це буде виключно його воля, яку вона прийме.

Випробування для сім'ї: Перша леді з болем зазначила, що війна фактично поставила звичне життя родини "на паузу". Найважчим моментом є те, що діти ростуть у цей складний час, а спільні миті з ними втрачаються через постійну зайнятість та небезпеку.

Попри особисте виснаження, Олена Зеленська продовжує підтримувати чоловіка та виконувати свої обов'язки, наголошуючи на важливості витримки для всієї країни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що якби президентські вибори в Україні відбулися найближчими вихідними, у другий тур вийшли б чинний глава держави Володимир Зеленський та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Про це свідчать результати соціологічного опитування компанії SOCIS, проведеного 12–18 березня 2026 року.