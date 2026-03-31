В Раде уже готовятся к «смене лиц»: поможет ли это выйти из кризиса

Народный депутат Дмитрий Разумков убежден, что нынешний кризис во властных эшелонах является прямым следствием искаженной модели государственного менеджмента. По мнению политика, корень проблемы кроется не в работе Верховной Рады как института, а в "отсутствии реального сотрудничества президента с Парламентом и правительством".

Поможет ли изменение лиц в Кабмине?

Анализируя вероятные сценарии выхода из кризиса, в частности переформатирование Кабинета Министров, Разумков отмечает важность качественных, а не только кадровых изменений. По его убеждению, это будет иметь смысл только при "настоящей перезагрузке правительства, куда придут профессионалы, способные работать на результат".

Депутат подчеркивает, что для эффективной работы исполнительной власти в Парламенте должна работать действенная коалиция. Это предполагает изменение роли парламентариев: "где депутаты не будут просто нажимать кнопки, а брать на себя ответственность за каждое решение и назначение".

Модель "Офис президента – исполнитель"

В то же время политик выразил сомнение в готовности главы государства к такому формату взаимодействия. Разумков отмечает, что после 24 февраля 2022 г. в стране закрепилась модель, при которой стратегические решения готовятся в Офисе президента, а Верховная Рада и Кабмин лишь технически их легализуют.

"Я не верю, что президент пойдет на это. Он просто не знает, как работать в таком формате", — резюмирует нардеп.

Дмитрий Разумков призвал вернуться к принципам, заложенным в Конституции Украины, подчеркнув, что эффективное государство нуждается в балансе ветвей власти и командной работы вместо "постоянного ручного управления".

