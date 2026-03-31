Главная Новости Политика рада В Раде уже готовятся к «смене лиц»: поможет ли это выйти из кризиса
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде уже готовятся к «смене лиц»: поможет ли это выйти из кризиса

Разумков: Реальная коалиция и ответственность депутатов – единственный путь к перезагрузке системы

31 марта 2026, 00:38
Недилько Ксения

Народный депутат Дмитрий Разумков убежден, что нынешний кризис во властных эшелонах является прямым следствием искаженной модели государственного менеджмента. По мнению политика, корень проблемы кроется не в работе Верховной Рады как института, а в "отсутствии реального сотрудничества президента с Парламентом и правительством".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Поможет ли изменение лиц в Кабмине?

Анализируя вероятные сценарии выхода из кризиса, в частности переформатирование Кабинета Министров, Разумков отмечает важность качественных, а не только кадровых изменений. По его убеждению, это будет иметь смысл только при "настоящей перезагрузке правительства, куда придут профессионалы, способные работать на результат".

Депутат подчеркивает, что для эффективной работы исполнительной власти в Парламенте должна работать действенная коалиция. Это предполагает изменение роли парламентариев: "где депутаты не будут просто нажимать кнопки, а брать на себя ответственность за каждое решение и назначение".

Модель "Офис президента – исполнитель"

В то же время политик выразил сомнение в готовности главы государства к такому формату взаимодействия. Разумков отмечает, что после 24 февраля 2022 г. в стране закрепилась модель, при которой стратегические решения готовятся в Офисе президента, а Верховная Рада и Кабмин лишь технически их легализуют.

"Я не верю, что президент пойдет на это. Он просто не знает, как работать в таком формате", — резюмирует нардеп.

Дмитрий Разумков призвал вернуться к принципам, заложенным в Конституции Украины, подчеркнув, что эффективное государство нуждается в балансе ветвей власти и командной работы вместо "постоянного ручного управления".

Ранее портал "Комментарии" писал , что первая леди Украины Елена Зеленская в искреннем интервью поделилась размышлениями о возможности участия Владимира Зеленского в следующих президентских выборах.



