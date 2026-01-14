logo_ukra

У Раді шоковані: Влада продовжує політику знищення малого бізнесу

Разумков наголошує, що влада закручує гайки малому бізнесу

14 січня 2026, 12:43
Чверть мільйона ФОПів закрилися в Україні лише за 11 місяців минулого року. І замість того, щоб зупинити цю тенденцію, влада робить усе, аби стало ще гірше. Статистика це лише підтверджує. Таку заяву зробив народний депутат Дмитро Разумков.

"Для порівняння: у 2024 році закрилося 210 тисяч ФОПів. Різниця — не просто в цифрах. Це десятки тисяч втрачених робочих місць, недоотримані податки і втрачена можливість людей утримувати свої родини.

Український ФОП у середньому сьогодні існує трохи більше двох років. І справа точно не у відсутності бажання працювати — люди навпаки прагнуть цього. Проблема в умовах, у яких бізнес змушений виживати. І цього року умови, на жаль, лише погіршаться. Влада готує нові податки і нові засоби контролю, у тому числі, перевірки", – наголошує нардеп.

За його словами, окрема проблема — відсутність світла. І не лише через обстріли.

"Бізнес фактично залишили сам на сам цим випробуванням. Робота на генераторі обходиться щонайменше вдвічі дорожче. І це без врахування витрат на його придбання та обслуговування!

Ці витрати ніхто не компенсує. Їх перекладають на підприємця. Підприємець — перекладає на споживача або працює у мінус.

Водночас кошти, які могли б піти на підтримку малого бізнесу, влада спрямовує на популістичні програми на кшталт "Вовиної тисячі-2".

Результат передбачуваний: бізнес заробляє менше, сплачує менше податків, а держава отримує менше надходжень до бюджету. Це б’є по всіх — по армії, по соціальних виплатах, по медиках, учителях, пенсіонерах.

Якщо влада продовжить таку ж політику, наступного року кількість знищених ФОПів стане ще більшою, а наслідки – ще більш катастрофічними!" – підкреслив політик.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що вислів Олексія Кулеби про цвинтарі визвав обурення у Раді.



