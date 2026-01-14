Четверть миллиона ФЛП закрылись в Украине всего за 11 месяцев прошлого года. И вместо того, чтобы остановить эту тенденцию, власти делают все, чтобы стало еще хуже. Статистика это только подтверждает. Такое заявление сделал народный депутат Дмитрий Разумков.

В Раде шокированы: Власть продолжает политику уничтожения малого бизнеса

"Для сравнения: в 2024 году закрылось 210 тысяч ФЛП. Разница – не просто в цифрах. Это десятки тысяч потерянных рабочих мест, недополученные налоги и упущенная возможность людей содержать свои семьи. Украинский ФЛП в среднем сегодня существует чуть больше двух лет. И дело точно не в отсутствии желания работать — люди наоборот стремятся к этому. Проблема в условиях, в которых бизнес вынужден выживать. И в этом году условия, к сожалению, только ухудшатся. Власти готовят новые налоги и новые средства контроля, в том числе, проверки", – отмечает нардеп.

По его словам, отдельная проблема — отсутствие света. И не только из-за обстрелов.

"Бизнес фактически оставили один на один с этим испытанием. Работа на генераторе обходится не менее вдвое дороже. И это без учета затрат на его приобретение и обслуживание! Эти расходы никто не компенсирует. Их переводят на бизнесмена. Предприниматель переводит на потребителя или работает в минус. В то же время, средства, которые могли бы пойти на поддержку малого бизнеса, власти направляют на популистические программы типа "Вовиной тысячи-2". Результат предсказуем: бизнес зарабатывает меньше, платит меньше налогов, а государство получает меньше поступлений в бюджет. Это бьет по всем — по армии, по социальным выплатам, по медикам, учителям, пенсионерам. Если власть продолжит такую же политику, в следующем году количество уничтоженных ФЛП станет еще больше, а последствия – еще более катастрофическими!" – подчеркнул политик.

