Віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба пояснив, що його слова в інтерв’ю ЕП "цвинтар, який обʼєднує країну" – про різницю досвіду між людьми з тилових і прифронтових регіонів. Про це Кулеба сказав ЕП після публікації.

Нардеп: Влада об'єднується навколо цвинтаря, а держава — навколо українського народу

Після виходу матеріалу Кулеба звернувся до ЕП з проханням роз'яснити читачам цитату про "цвинтар, який обʼєднує країну".

"Фраза, яку активно обговорюють, прозвучала в розмові про різницю досвіду між людьми з тилових і прифронтових регіонів. Про те, як по-різному відчувається війна залежно від того, де ти живеш", – пояснив він.

"Це про те, що важливо памʼятати, що війна стосується всіх українців. І на жаль, сьогодні в країні немає жодної громади, де б не було цвинтаря з українським стягом, де похований військовий", – наголосив чиновник.

Народний депутат Дмитро Разумков обурився такому висловлюванню від представника діючої влади та наголосив, що ця цинічна фраза віцепрем’єра Кулеби – їхній реальний світогляд.

"Мабуть, вони хотіли б бачити більшу частину українців уже там (на цвинтарі – ред.). Я переконаний, як і більшість українців, у тому, що державу об’єднують наші Збройні Сили, які стоять на фронті і цим дають можливість жити і працювати тилу. Україну об’єднує бізнес, який виживає всупереч фіскалам, "реформаторам", новим податкам і тиску правоохоронців, всупереч подвійним витратам через роботу на генераторах. Об’єднують нас вчителі, які без світла й тепла вчать наших дітей. Медики, які рятують життя військових і цивільних у дуже непростих умовах. Україну об’єднує весь наш народ, який, на відміну від влади, не ховався в бункерах, а з перших днів війни він став на захист держави — зі зброєю в руках, будуючи фортифікації або продовжуючи робити свою справу", – заявив нардеп.

Він підкреслив, що саме ці люди зробили все, щоб Україна вистояла. Саме вони тримаються й сьогодні, сидячи без світла і тепла при +5 градусів у квартирах, поки влада каже, що "все відновлено".

"Хотілося б зрозуміти, яка температура в Офісі Президента, Кабміні та інших державних інституціях? І наскільки їхня реальність співпадає з реальністю людей, які тримають країну на своїх плечах?!", – задається питаннями політик.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у зв’язку із суттєвим похолоданням та постійними атаками на енергосистему України жителі міст та селищ скаржаться на холод у домівках. Мороз пробирає, а оселя не встигає нагрітися за години, коли є світло.

Народний депутат України Олексій Гончаренко опублікував пост зі зверненнями українців з різних міст та областей, зокрема, з Кривого Рогу, Одеси, Сумщини, де люди скаржаться на холодні батареї та розповідають, що діти мерзнуть по 13 годин на добу та більше.