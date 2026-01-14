Рубрики
Віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба пояснив, що його слова в інтерв’ю ЕП "цвинтар, який обʼєднує країну" – про різницю досвіду між людьми з тилових і прифронтових регіонів. Про це Кулеба сказав ЕП після публікації.
Нардеп: Влада об'єднується навколо цвинтаря, а держава — навколо українського народу
Після виходу матеріалу Кулеба звернувся до ЕП з проханням роз'яснити читачам цитату про "цвинтар, який обʼєднує країну".
Народний депутат Дмитро Разумков обурився такому висловлюванню від представника діючої влади та наголосив, що ця цинічна фраза віцепрем’єра Кулеби – їхній реальний світогляд.
"Мабуть, вони хотіли б бачити більшу частину українців уже там (на цвинтарі – ред.). Я переконаний, як і більшість українців, у тому, що державу об’єднують наші Збройні Сили, які стоять на фронті і цим дають можливість жити і працювати тилу.
Україну об’єднує бізнес, який виживає всупереч фіскалам, "реформаторам", новим податкам і тиску правоохоронців, всупереч подвійним витратам через роботу на генераторах.
Об’єднують нас вчителі, які без світла й тепла вчать наших дітей. Медики, які рятують життя військових і цивільних у дуже непростих умовах.
Україну об’єднує весь наш народ, який, на відміну від влади, не ховався в бункерах, а з перших днів війни він став на захист держави — зі зброєю в руках, будуючи фортифікації або продовжуючи робити свою справу", – заявив нардеп.
Він підкреслив, що саме ці люди зробили все, щоб Україна вистояла. Саме вони тримаються й сьогодні, сидячи без світла і тепла при +5 градусів у квартирах, поки влада каже, що "все відновлено".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у зв’язку із суттєвим похолоданням та постійними атаками на енергосистему України жителі міст та селищ скаржаться на холод у домівках. Мороз пробирає, а оселя не встигає нагрітися за години, коли є світло.
Народний депутат України Олексій Гончаренко опублікував пост зі зверненнями українців з різних міст та областей, зокрема, з Кривого Рогу, Одеси, Сумщини, де люди скаржаться на холодні батареї та розповідають, що діти мерзнуть по 13 годин на добу та більше.