У Раді шоковані: кадрові перестановки відволікають народ від головного
У Раді шоковані: кадрові перестановки відволікають народ від головного

Разумков наголошує, що кадрові перестановки у владі лише спосіб відволікти людей від головних проблем

8 січня 2026, 15:30
У владі тривають кадрові перестановки та нові призначення. Президент чи не щодня оголошує про призначення на посади чиновників. Але все це може бути просто "замиленням очей", вважає нардеп Дмитро Разумков.

"Україні показують черговий серіал – на цей раз "Велике перезавантаження". Поки всі обговорюють, хто завтра буде звільнений або призначений, із порядку денного зникають теми, які справді важливі.

Уже практично забули про "Міндічгейт" та корупцію у владі. На жаль, на другий план відійшла ситуація на фронті. Майже не обговорюють ситуацію на Покровському, Оріхівському, Костянтинівському напрямках, на Харківщині. Замість цього суспільству підсовують інший сюжет — хто залишиться, а кого звільнять", – заявляє політик.

 За його словами, перше, навіщо це робиться, – це прибрати політичних конкурентів, покарати тих, хто не захистив Єрмака, зберегти і посилити особисту президентську владу.

"Країну переводять в режим постійного шоу. Щоб люди не ставили незручних запитань, не обговорювали корупцію і відповідальність. А дивилися "нові серії" і чекали, що нового вигадають "сценаристи"", – додає Разумков.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами прокоментував роль Кирила Буданова в Офісі президента, ситуацію з обмінами полонених, питання безпеки та можливі зміни в законодавстві.                                                                                                                                                                                     



