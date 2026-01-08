У владі тривають кадрові перестановки та нові призначення. Президент чи не щодня оголошує про призначення на посади чиновників. Але все це може бути просто "замиленням очей", вважає нардеп Дмитро Разумков.

У Раді шоковані: кадрові перестановки відволікають народ від головного

"Україні показують черговий серіал – на цей раз "Велике перезавантаження". Поки всі обговорюють, хто завтра буде звільнений або призначений, із порядку денного зникають теми, які справді важливі.

Уже практично забули про "Міндічгейт" та корупцію у владі. На жаль, на другий план відійшла ситуація на фронті. Майже не обговорюють ситуацію на Покровському, Оріхівському, Костянтинівському напрямках, на Харківщині. Замість цього суспільству підсовують інший сюжет — хто залишиться, а кого звільнять", – заявляє політик.

За його словами, перше, навіщо це робиться, – це прибрати політичних конкурентів, покарати тих, хто не захистив Єрмака, зберегти і посилити особисту президентську владу.

"Країну переводять в режим постійного шоу. Щоб люди не ставили незручних запитань, не обговорювали корупцію і відповідальність. А дивилися "нові серії" і чекали, що нового вигадають "сценаристи"", – додає Разумков.

