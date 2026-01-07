Зеленський відповів, яка роль Буданова в ОП

Президент України під час розмови з журналістами окреслив свою позицію щодо кадрових рішень в Офісі президента, перебігу переговорів із Росією, міжнародної безпеки та перспектив виборчих процесів у країні.

За що відповідатиме Буданов в ОП

Говорячи про роль керівника воєнної розвідки в Офісі президента, глава держави наголосив, що той не матиме впливу на інформаційну політику держави. За словами президента, його робота буде зосереджена на практичних напрямах, зокрема на процесі обміну військовополоненими, яким він займатиметься спільно з міністром оборони.

Окремо президент прокоментував паузи в обмінах полоненими. Він заявив, що Росія навмисно гальмує цей процес і використовує його як інструмент тиску під час перемовин. За його словами, у Кремлі добре розуміють, що тема обміну полонених є надзвичайно чутливою та болючою для України, саме тому намагаються впливати через неї.

Також президент відповів на запитання щодо можливого поширення так званої "ядерної парасольки" на Україну з боку окремих європейських держав. Він підкреслив, що такі питання наразі не обговорюються. Натомість Україна разом із європейськими партнерами та США зосереджена на практичних безпекових механізмах — захисті на землі, у повітрі та на морі, з окремим акцентом на посилення протиповітряної оборони й зміцнення армії.

Коментуючи нещодавню зустріч із колишнім очільником зовнішньополітичного відомства, президент відмовився відповідати на запитання, чи розглядається його кандидатура на нову посаду в державних інституціях.

Щодо можливості проведення виборів або референдуму в Україні, глава держави зазначив, що це питання напряму залежить від перебігу переговорів, реалізації так званого 20-пунктного плану, економічних рішень і позиції парламенту. Президент не виключив, що лютий може стати робочим місяцем у контексті підготовки змін до законодавства.

