Во власти продолжаются кадровые перестановки и новые назначения. Президент ежедневно объявляет о назначении на должности чиновников. Но все это может быть просто "замылением глаз", считает нардеп Дмитрий Разумков.

В Раде шокированы: кадровые перестановки отвлекают народ от главного

"Украине показывают очередной сериал – на этот раз "Большая перезагрузка". Пока все обсуждают, кто завтра будет уволен или назначен, из повестки дня исчезают темы, которые действительно важны.

Уже практически забыли о "Миндичгейте" и коррупции во власти. К сожалению, на второй план отошла ситуация на фронте. Почти не обсуждают ситуацию на Покровском, Ореховском, Константиновском направлениях, Харьковщине. Вместо этого обществу подсовывают другой сюжет – кто останется, а кого уволят", – заявляет политик.

По его словам, первое, зачем это делается – это убрать политических конкурентов, наказать тех, кто не защитил Ермака, сохранить и усилить личную президентскую власть .

"Страну переводят в режим постоянного шоу. Чтобы люди не задавали неудобные вопросы, не обсуждали коррупцию и ответственность. А смотрели "новые серии" и ждали, что нового придумают "сценаристы"", – добавляет Разумков.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами прокомментировал роль Кирилла Буданова в Офисе президента, ситуацию с обменами пленных, вопросы безопасности и возможные изменения в законодательстве.