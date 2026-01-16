У Раді повідомили, коли в України закінчаться міжнародні гроші

Україна заздалегідь підготувалася до можливих затримок у надходженні міжнародної фінансової допомоги й наразі має достатній ресурс для покриття дефіциту державного бюджету до кінця першого кварталу 2026 року. Про це заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа після зустрічі з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Євро. Фото: з відкритих джерел

За словами Підласи, уряд і парламент заклали сценарій затримок ще на етапі планування бюджету. Це дозволяє у найближчі місяці забезпечити всі соціальні та фінансові зобов’язання держави за рахунок уже залучених міжнародних коштів. Водночас вона наголосила, що подальша стабільність напряму залежить від якнайшвидшого затвердження нової програми співпраці з МВФ радою директорів фонду.

Саме до цієї програми "прив’язане" фінансування від інших міжнародних партнерів, зокрема Європейського Союзу. Проте для її запуску Україна має виконати низку попередніх вимог. Серед них — скасування пільг на безподаткове ввезення посилок із-за кордону, ухвалення закону про оподаткування цифрових платформ, а також внесення до парламенту законопроєкту щодо запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців.

Найбільше дискусій у Верховній Раді, за словами нардепа, викликають саме податкові новації для посилок і ФОПів. Українська сторона вже передала партнерам аргументи на користь пом’якшення цих вимог, зважаючи на складні умови ведення бізнесу під час війни, постійні обстріли та проблеми з енергопостачанням.

Нагадаємо, 15 січня Крісталіна Георгієва прибула до України для переговорів. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що сторони обговорили підготовку нової програми МВФ, яка має ключове значення для збереження макрофінансової стабільності держави.

