В Раде сообщили, когда у Украины закончатся международные деньги

Украина заранее подготовилась к возможным задержкам в поступлении международной финансовой помощи и имеет достаточный ресурс для покрытия дефицита государственного бюджета до конца первого квартала 2026 года. Об этом заявила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа после встречи с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой.

Евро. Фото: из открытых источников

По словам Подлассы, правительство и парламент заложили сценарий задержек еще на этапе планирования бюджета. Это позволяет в ближайшие месяцы обеспечить все социальные и финансовые обязательства государства за счет привлеченных международных средств. В то же время она подчеркнула, что дальнейшая стабильность напрямую зависит от скорейшего утверждения новой программы сотрудничества с МВФ советом директоров фонда.

Именно к этой программе "привязано" финансирование от других международных партнеров, в частности, Европейского Союза. Однако для ее запуска Украина должна выполнить ряд предварительных требований. Среди них — отмена льгот по безналоговому ввозу посылок из-за границы, принятие закона о налогообложении цифровых платформ, а также внесение в парламент законопроекта о введении НДС для физических лиц-предпринимателей.

Больше дискуссий в Верховной Раде, по словам нардепа, вызывают именно налоговые новации для посылок и ФЛПов. Украинская сторона уже передала партнерам аргументы в пользу смягчения этих требований, учитывая сложные условия ведения бизнеса во время войны, постоянные обстрелы и проблемы с энергоснабжением.

Напомним, 15 января Кристалина Георгиева прибыла в Украину для переговоров. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что стороны обсудили подготовку новой программы МВФ, которая имеет ключевое значение для сохранения макрофинансовой стабильности государства.

