Шмигаль зробив тривожну заяву: на скільки днів в Україні залишилося запасів палива

Україна забезпечена паливом, запасів є більш як на 20 днів. Ціни залишаються ринковими. Відповідну заяву під час запитання до уряду зробив віце-прем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль. Фото: із відкритих джерел

Прем'єр зазначив, що ситуація з паливом (дизель, бензин) на контролі, імпорт триває.

"Україна забезпечена повністю паливом. Запасів 20 плюс днів запасів пального є у нас сьогодні. Детальніше за запасами, за розподілом не можу з трибуни озвучувати, оскільки інформація є сенситивною та чутливою", — додав міністр.

Він зазначив, що ворог також на це звертає увагу та максимально намагається знищити запаси та склади з паливом.

"Ціни на паливо, вони ринкові, вони, звичайно, коливаються в залежності від коливань світових цін на нафту, нафтопродукти, паливо в європейських країнах. Україна навіть сьогодні, під час війни, залишається ринковою економікою, і це важливо", — зазначив Шмигаль.

Тому, за його словами, очевидно, що ціни на паливо коливатимуться, зростатимуть і знижуватимуться в міру того, як змінюватиметься ринкова кон'юнктура.

"Але дуже важливо, що сьогодні ми маємо достатній запас дизеля для цивільних та військових потреб у нашій державі", — наголосив міністр.

