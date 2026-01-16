Шмигаль зробив тривожну заяву: на скільки днів в Україні залишилося запасів палива

Рубрики
Кравцев Сергей
Україна забезпечена паливом, запасів є більш як на 20 днів. Ціни залишаються ринковими. Відповідну заяву під час запитання до уряду зробив віце-прем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Денис Шмигаль. Фото: із відкритих джерел
Прем'єр зазначив, що ситуація з паливом (дизель, бензин) на контролі, імпорт триває.
Він зазначив, що ворог також на це звертає увагу та максимально намагається знищити запаси та склади з паливом.
Тому, за його словами, очевидно, що ціни на паливо коливатимуться, зростатимуть і знижуватимуться в міру того, як змінюватиметься ринкова кон'юнктура.
