Другий день у Верховній Раді низка депутатів блокує трибуну, через що неможливо проголосувати за усунення з посад двох діючих міністрів – мінюстиції Германа Галущенка та мінекономіки Світлани Гринчук.

У Раді обурені: хто відповідатиме за те, що міністри й досі на посадах

Інші народні обранці обурюються: складається враження, що навмисно блокується голосування, щоб не звільняти їх з посади.

"Театр абсурду. Інакше продовження блокування звільнення двох міністрів, причетних до корупційного скандалу, назвати не можна.

Запитав у колег, які блокують трибуну: хто візьме відповідальність за те, що ці посадовці ще два тижні залишатимуться у своїх кабінетах? Як вони пояснять це людям?" – наголошує нардеп, голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

Він підтримує думку, що цим звільнення не мають закінчитися, але все треба робити негайно, а не тягнути час.

"Корупціонери мають бути усунені з посад негайно. Без маніпуляцій та вистав. І так, вони не мають бути останніми звільненнями", – наголошує нардеп.

До цього інший нардеп Олексій Гончаренко публікував відео, як у Раді почалася штовханина.

Його колега Ярослав Железняк вже пізніше написав:

"Все. Трибуну розблоковують – тож будуть всі звільнення)".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народні депутати від опозиційної "Європейської Солідарності" заблокували трибуну перед голосуванням за відставку міністра енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка.

Перед тим, як пленарне засідання призупинили через повітряну тривогу, нардепи від "Європейської Солідарності" вийшли на трибуну з вимогами. Вони наполягають на звіті прем'єра Юлії Свириденко та міністрів Германа Галущенка та Світлани Гринчук перед розглядом їхньої відставки. Верховна Рада відновила пленарне засідання після відбою повітряної тривоги, але трибуну досі блокують. Наразі тривають виступи народних депутатів. Опозиція біля трибуни зібралася із плакатами.