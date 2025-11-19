Голосування за відставку Гринчук та Галущенко знову відкладається: що відбувається у Раді

Як передає портал "Коментарі", народні депутати від опозиційної "Європейської Солідарності" заблокували трибуну перед голосуванням за відставку міністра енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Перед тим, як пленарне засідання призупинили через повітряну тривогу, нардепи від "Європейської Солідарності" вийшли на трибуну з вимогами.

Вони наполягають на звіті прем'єра Юлії Свириденко та міністрів Германа Галущенка та Світлани Гринчук перед розглядом їхньої відставки.

Верховна Рада відновила пленарне засідання після відбою повітряної тривоги, але трибуну досі блокують.

Наразі тривають виступи народних депутатів. Опозиція біля трибуни зібралася із плакатами.

Втім, пізніше вони вже заблокували виступи нардепів із трибуни. Через що колишній речник Верховної Ради, народний депутат України Дмитро Разумков виступає з місця.

