Второй день в Верховной Раде ряд депутатов блокируют трибуну, из-за чего невозможно проголосовать за отстранение от должностей двух действующих министров – минюстиции Германа Галущенко и минэкономики Светланы Гринчук.

В Раде возмущены: кто будет отвечать за то, что министры до сих пор на должностях

Другие народные избранники возмущаются: складывается впечатление, что намеренно блокируется голосование, чтобы не увольнять их с должности.

"Театр абсурда. Иначе продолжение блокировки увольнения двух министров, причастных к коррупционному скандалу, назвать нельзя.

Спросил у коллег, блокирующих трибуну: кто возьмет ответственность за то, что эти чиновники еще две недели будут оставаться в своих кабинетах? Как они объяснят это людям?" – подчеркивает нардеп, глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

Он поддерживает мнение, что этим увольнения не должны закончиться, но все нужно делать немедленно, а не тянуть время.

"Коррупционеры должны быть смещены с должностей немедленно. Без манипуляций и представлений. И да, они не должны быть последними увольнениями", – отмечает нардеп.

До этого другой нардеп Алексей Гончаренко публиковал видео, как в Раде началась толкотня.

Его коллега Ярослав Железняк уже позже написал:

"Все. Трибуну разблокируют – будут все увольнения)".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народные депутаты от оппозиционной "Европейской Солидарности" заблокировали трибуну перед голосованием за отставку министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.

Перед тем как пленарное заседание приостановили из-за воздушной тревоги, нардепы от "Европейской Солидарности" вышли на трибуну с требованиями. Они настаивают на отчете премьера Юлии Свириденко и министров Германа Галущенко и Светланы Гринчук перед рассмотрением отставки. Верховная Рада возобновила пленарное заседание после отбоя воздушной тревоги, но трибуну до сих пор блокируют. В настоящее время продолжаются выступления народных депутатов. Оппозиция у трибуны собралась с плакатами.