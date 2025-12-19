Народный депутат Дмитрий Разумков возмущен переименованием монет в Украине с "копейки" на "шаг" и подчеркивает, что это не основной вопрос в стране, нуждающийся в немедленном решении.

В Раде возмущены: это "Шаг" в пропасть: деньги на монетки есть, а на армию нет

"Страна воюет. Военным почти четыре года не повышают зарплату. Энергетика под ударами. Одесситы шестые сутки сидят без света. А в настоящее время в приоритете Парламента – законопроект о переименовании монет в "шаги". Денег на действительно необходимое воюющему государству "нет", а на символические монетки, которые стоят меньше, чем их напечатать, есть!" – подчеркнул Разумков.

По словам политика, каждый глава НБУ мечтает попасть в историю, а действующий явно пытается "вляпаться".

"Его зарплата — более 600 тысяч гривен в месяц. Пусть честно скажет: сколько стоит создание новых монет? Пусть лучше берет "шаги" и шагает со своей должности!

Когда в последний раз мы рассчитывались копейками? Цены давно другие, реальность другая. Если хотите "шаги" – возвращайтесь к этому после войны. А сегодня каждая купюра и каждая монета должны работать для ВСУ, для света в домах и безопасности людей!" – подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Верховная Рада поддержала в первом чтении переименование "копейки" в "шаг". "За" — 264, сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Другой народный депутат Максим Бужанский саркастически прокомментировал это решение. "Короче, прямо сейчас нанесем Кремлю смертельный удар, и переименуем оставшиеся 50 копеек в шаги. Уверен, это их сломает напрочь, как минимум, внезапностью", – пишет нардеп.