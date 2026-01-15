Тимошенко у Раді озвучила дивну ініціативу: кому і що пропонує

Під час виступу з трибуни Верховної Ради голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що її політична сила продовжить відстоювати питання боротьби з корупцією, захисту середнього класу й суверенітету України. Нардеп також висловила ідею створення коаліції національної єдності в парламенті.

Юлія Тимошенко. Фото: із відкритих джерел

Політикиня зазначила, "Батьківщина" продовжить активну роботу і надалі порушуватиме питання, які, на її переконання, є принциповими для країни.

Юлія Тимошенко зазначила, що партія виступає проти рішень, які можуть негативно вплинути на економічну самостійність держави та становище ФОПів, зокрема нещодавно "Батьківщина" і #SaveФОП обʼєдналися проти підвищення податків.

"Ми не пропустимо будь-якою ціною жодного законопроєкту, який руйнує суверенітет країни... Ми будемо боротися тими методами, які ми знаємо", — сказала вона.

Окремо лідерка "Батьківщини" висловила ідею створення коаліції національної єдності в парламенті. На її думку, така коаліція могла б стати майданчиком для консолідації політичних сил навколо ключових державних питань.

Тимошенко також звернулася до народних депутатів і громадян із закликом до об’єднання зусиль задля захисту національних інтересів та подолання внутрішніх викликів.

"Ми не відмовимося від створення проукраїнської, сильної команди в парламенті. Звертаюсь до кожного громадянина і до кожного парламентарія. Давайте єднатися. Коаліція національної єдності — це спасіння України і від війни, і від розрухи, і від корупції", — закликала нардеп.

