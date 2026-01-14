Чи справді тепер Рада на гачку у НАБУ і САП: чому попалася Тимошенко

Цікавим є питання чи несподівані дії НАБУ і САП щодо фракції Батьківщини. Тут варто згадати, що свого часу депутатка Людмила Буймістер поповнила фракцію Батьківщина, залишивши лави Слуга народу. Саме цей перехід і породив перші підозри: надто вже "тихо" і без публічних пояснень він відбувся для парламенту, який формально живе за принципами відкритої політики. Про це розповів політолог Володимир Цибулько.

Юлія Тимошенко. Фото: із відкритих джерел

Експерт говорить, сьогодні, після викриття груп координаторів платного голосування, стає зрозуміло: це був не виняток, а симптом. Наступний етап антикорупційних розслідувань фактично ставить хрест на пострадянських практиках роботи парламенту, де фракції десятиліттями добиралися через кулуарні домовленості, а не ідеологію.

"Юлія Тимошенко діяла обережно і, з точки зору Банкової, безпечно: реальної фронди Володимир Зеленський вона не створювала – радше навпаки, залишалася у зоні тактичної лояльності. Саме тому тривалий час здавалося, що такі маневри не викликають запитань", – зазначив політолог.

При цьому він додає, коли ми говоримо про "Міндічгейт", варто чесно визнати: корупційний спрут не міг оминути парламент. І нинішні розслідування – це вже не атака на окремі прізвища, а демонтаж самої системи тіньового політичного рекрутингу.

Юлія Тимошенко підтвердила, що слідчі дії стосувалися її, однак різко розкритикувала методи правоохоронців.

"Щойно у партійному офісі "Батьківщини" завершилися так звані "невідкладні слідчі дії", що тривали всю ніч. "Невідкладні слідчі дії", що до права та закону не мають жодного стосунку. Понад тридцять озброєних до зубів чоловіків без предʼявлення будь-яких документів фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників", — пише Тимошенко.



