Чи справді тепер Рада на гачку у НАБУ і САП: чому попалася Тимошенко

Кравцев Сергей
Цікавим є питання чи несподівані дії НАБУ і САП щодо фракції Батьківщини. Тут варто згадати, що свого часу депутатка Людмила Буймістер поповнила фракцію Батьківщина, залишивши лави Слуга народу. Саме цей перехід і породив перші підозри: надто вже "тихо" і без публічних пояснень він відбувся для парламенту, який формально живе за принципами відкритої політики. Про це розповів політолог Володимир Цибулько.
Юлія Тимошенко. Фото: із відкритих джерел
Експерт говорить, сьогодні, після викриття груп координаторів платного голосування, стає зрозуміло: це був не виняток, а симптом. Наступний етап антикорупційних розслідувань фактично ставить хрест на пострадянських практиках роботи парламенту, де фракції десятиліттями добиралися через кулуарні домовленості, а не ідеологію.
При цьому він додає, коли ми говоримо про "Міндічгейт", варто чесно визнати: корупційний спрут не міг оминути парламент. І нинішні розслідування – це вже не атака на окремі прізвища, а демонтаж самої системи тіньового політичного рекрутингу.
Читайте також на порталі "Коментарі" — лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко публічно відреагувала на обшуки, які провели детективи НАБУ та прокурори САП у партійному офісі. Її заява пролунала після того, як антикорупційні органи повідомили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради на корупції, а за даними ЗМІ, йдеться саме про Тимошенко.
Юлія Тимошенко підтвердила, що слідчі дії стосувалися її, однак різко розкритикувала методи правоохоронців.