Тимошенко в Раде озвучила странную инициативу: кому и что предлагает

Во время выступления с трибуны Верховной Рады глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила продолжит отстаивать вопросы борьбы с коррупцией, защиты среднего класса и суверенитета Украины. Нардеп также высказала идею о создании коалиции национального единства в парламенте.

Юлия Тимошенко. Фото: из открытых источников

Политика не отметила, "Батькивщина" продолжит активную работу и в дальнейшем будет поднимать вопросы, которые, по ее убеждению, являются принципиальными для страны.

Юлия Тимошенко отметила, что партия выступает против решений, которые могут негативно повлиять на экономическую самостоятельность государства и положение ФЛП, в частности, недавно "Батькивщина" и #SaveФЛП объединились против повышения налогов.

"Мы не пропустим любой ценой ни одного законопроекта, разрушающего суверенитет страны... Мы будем бороться теми методами, которые мы знаем", — сказала она.

Отдельно лидер "Батькивщины" высказала идею создания коалиции национального единства в парламенте. По ее мнению, такая коалиция могла бы стать площадкой для консолидации политических сил по ключевым государственным вопросам.

Тимошенко также обратилась к народным депутатам и гражданам с призывом к объединению усилий по защите национальных интересов и преодолению внутренних вызовов.

"Мы не откажемся от создания проукраинской, сильной команды в парламенте. Обращаюсь к каждому гражданину и каждому парламентарию. Давайте объединяться. Коалиция национального единства — это спасение Украины и от войны, и от разрухи, и от коррупции", — призвала нардеп.

