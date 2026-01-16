logo_ukra

Тимошенко шокувала заявою про походження "каси», вилученої НАБУ

Юлія Тимошенко наполягає, що йдеться про декілька тисяч гривень, а не доларів

16 січня 2026, 11:45
Лідерка партії "Батьківщина", народна депутатка Юлія Тимошенко 16 січня під час засідання суду, де їй обирають запобіжний захід, заявила, що файл під назвою "Каса", який вилучило НАБУ у її приймальні під час обшуків, — це дрібні гроші на чай, каву і печиво.

Тимошенко шокувала заявою про походження "каси», вилученої НАБУ

Юлія Тимошенко. Фото: із відкритих джерел

Парламентар заявила, що вилучений блок комп’ютера – не її особистий, а приймальні. А у файлі під назвою "Каса" йдеться про видатки на печиво, каву і чай, а суми вказані там у гривнях.        

"Ваша честь, там гроші, декілька тисяч гривень. Це на каву, чай, на печиво", — висловилася Юлія Тимошенко.

Також політикиня сказала, що 40 тисяч доларів, знайдених у неї при обшуку, — то компенсація із США, яку вона отримала за переслідування за часів президента-втікача Віктора Януковича.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Юлія Тимошенко у Раді озвучила дивну ініціативу: кому і що пропонує.                                                          

Також видання "Коментарі" повідомляло – лідерка партії "Батьківщина" та народна депутатка Юлія Тимошенко заявила, що аудіоплівки НАБУ, на яких нібито звучить її голос, є сфальсифікованими. За словами політикині, жодної подібної розмови у її житті ніколи не було. Про це вона повідомила 16 січня перед початком засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядатиметься питання обрання запобіжного заходу у її справі. Тимошенко наголосила, що слова, приписані їй на аудіозаписах, не відповідають дійсності. Вона додала, що надасть суду докази, які підтвердять фальсифікацію цих матеріалів.




