Тимошенко шокувала заявою про походження "каси», вилученої НАБУ

Лідерка партії "Батьківщина", народна депутатка Юлія Тимошенко 16 січня під час засідання суду, де їй обирають запобіжний захід, заявила, що файл під назвою "Каса", який вилучило НАБУ у її приймальні під час обшуків, — це дрібні гроші на чай, каву і печиво.

Юлія Тимошенко. Фото: із відкритих джерел

Парламентар заявила, що вилучений блок комп’ютера – не її особистий, а приймальні. А у файлі під назвою "Каса" йдеться про видатки на печиво, каву і чай, а суми вказані там у гривнях.

"Ваша честь, там гроші, декілька тисяч гривень. Це на каву, чай, на печиво", — висловилася Юлія Тимошенко.

Також політикиня сказала, що 40 тисяч доларів, знайдених у неї при обшуку, — то компенсація із США, яку вона отримала за переслідування за часів президента-втікача Віктора Януковича.

Також видання "Коментарі" повідомляло – лідерка партії "Батьківщина" та народна депутатка Юлія Тимошенко заявила, що аудіоплівки НАБУ, на яких нібито звучить її голос, є сфальсифікованими. За словами політикині, жодної подібної розмови у її житті ніколи не було. Про це вона повідомила 16 січня перед початком засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядатиметься питання обрання запобіжного заходу у її справі. Тимошенко наголосила, що слова, приписані їй на аудіозаписах, не відповідають дійсності. Вона додала, що надасть суду докази, які підтвердять фальсифікацію цих матеріалів.



