Тимошенко шокировала заявлением о происхождении "кассы", изъятой НАБУ

Лидер партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко 16 января во время заседания суда, где ей выбирают меру пресечения, заявила, что файл под названием "Касса", который изъяло НАБУ в ее приемной во время обысков, — это мелкие деньги на чай, кофе и печенье.

Юлия Тимошенко. Фото: из открытых источников

Парламентарий заявила, что изъятый блок компьютера – не его личный, а приемные. А в файле под названием "Касса" говорится о расходах на печенье, кофе и чай, а суммы указаны там в гривнах.

"Ваша честь, там деньги, несколько тысяч гривен. Это на кофе, чай, на печенье", — сказала Юлия Тимошенко.

Также политика сказала, что 40 тысяч долларов, найденных у нее при обыске, — это компенсация из США, которую она получила за преследование во времена беглого президента Виктора Януковича.

