Такої зими ще не було: у "Слузі народу" пояснили, чому роблять ставку на нового прем'єра

Україна має готуватися до, ймовірно, найскладнішого опалювального сезону за всю історію повномасштабної війни. Саме цей виклик став одним із ключових під час зустрічі парламентської фракції "Слуга народу" з кандидатом на посаду прем'єр-міністра Сергієм Корецьким. Про результати засідання повідомив голова фракції Давид Арахамія у своєму Telegram-каналі.

Давид Арахамія. Фото: з відкритих джерел

За його словами, депутати обговорили з кандидатом бачення майбутньої роботи Кабінету Міністрів, структуру нового уряду та першочергові завдання, які стоятимуть перед виконавчою владою найближчими місяцями.

Особливу увагу під час зустрічі приділили енергетичній безпеці країни. Арахамія наголосив, що минулої зими саме природний газ залишався єдиним енергоресурсом, який стабільно постачався українським споживачам, незважаючи на масовані російські удари по об'єктах видобутку та зберігання.

У фракції вважають, що досвід Сергія Корецького, який працював у керівництві "Укрнафти" та "Нафтогазу", може стати одним із ключових факторів успішної підготовки країни до нового опалювального сезону. На переконання депутатів, саме ефективне управління енергетичним сектором стане критично важливим на тлі постійних атак Росії на українську інфраструктуру.

Сам Корецький серед головних пріоритетів майбутнього уряду назвав підтримку громадян, забезпечення готовності до зими, посилення Сил оборони та захист критичної інфраструктури. Саме ці напрямки, за його словами, визначатимуть роботу Кабінету Міністрів у найближчий період.

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