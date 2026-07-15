Такой зимы еще не было: в "Слуге народа" объяснили, почему делают ставку на нового премьера

Украина должна готовиться к, вероятно, самому сложному отопительному сезону за всю историю полномасштабной войны. Именно этот вызов стал одним из ключевых во время встречи парламентской фракции "Слуга народа" с кандидатом на должность премьер-министра Сергеем Корецким. О результатах заседания сообщил глава фракции Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

Давид Арахамия. Фото: из открытых источников

По его словам, депутаты обсудили с кандидатом видение будущей работы Кабинета Министров, структуру нового правительства и первоочередные задачи, которые будут стоять перед исполнительной властью в ближайшие месяцы.

Особое внимание во время встречи было уделено энергетической безопасности страны. Арахамия подчеркнул, что прошлой зимой именно природный газ оставался единственным энергоресурсом, стабильно поставляемым украинским потребителям, несмотря на массированные российские удары по объектам добычи и хранения.

Во фракции считают, что опыт Сергея Корецкого, работавшего в руководстве "Укрнафты" и "Нефтегаза", может стать одним из ключевых факторов успешной подготовки страны к новому отопительному сезону. По мнению депутатов, именно эффективное управление энергетическим сектором станет критически важным на фоне постоянных атак России на украинскую инфраструктуру.

Сам Корецкий среди главных приоритетов будущего правительства назвал поддержку граждан, обеспечение готовности к зиме, усиление сил обороны и защиту критической инфраструктуры. Именно эти направления будут определять работу Кабинета Министров в ближайший период.

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