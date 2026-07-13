Банкова поспішає змінити Кабмін: чому у цьому є тривожний сигнал

Президент України анонсував зміни в уряді і відставку керівниці Кабміну Юлії Свириденко. Сама вона вже підтвердила намір залишити посаду. Тимчасом у мережі і ЗМІ вже активно обговорюють наступників Свириденко. Головним претендентом на пост прем’єра називають очільника "Нафтогазу" Сергія Корецького. Про що ідеться і чому така раптова відставка? Що зміниться у країні після переформатування Кабміну? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Зміна уряду в Україні

Така швидкість дуже насторожує

Засновник соціологічної компанії Active Group, політичний експерт Андрій Єрьоменко говорить, що є кілька думок з цього приводу.

"Перше щодо відставки уряду. Насправді, відставка уряду була на часі ще мінімум півроку, а то і більше. Ми бачили дуже часті відмови Верховної Ради голосувати за урядові проекти. Ми бачили багато, навіть не те, щоб скандалів, а просто відсутності співпраці і взаєморозумінням між урядом і парламентом. І, відповідно, у ситуації, коли треба приймати закони, а парламент не сприймає закони від уряду, це просто неможливо. При тому, що принципових змін не відбувалося, поведінку уряд не змінював, і, власне, цей ефект накопичувався", – зазначив експерт.

При цьому Андрій Єрьоменко зауважує, що Зеленський утримував Свириденко стільки, скільки міг, і навіть трішечки більше.

"Друге, що мені не сподобалося, що це зробили раптово і дуже швидко. Взагалі, коли відбуваються швидкі рішення, це означає, що, швидше за все, там рішення якесь не зовсім акуратне, не зовсім адекватне. Тому що, наприклад, хто заважав спокійно влаштувати громадське обговорення на рахунок того, хто буде прем'єром? А, що не так з урядом? А, що не так з програмою уряду? Хоча насправді все так, тому що її просто немає. Відповідно, неможливо оцінити, що не так. Але те, що було відсутнє будь-яке обговорення, а саме повідомлення про зміну уряду з’явилося ще й у неділю, то це показує на те, що влада намагається робити швидкі кроки, щоб громадська дискусія не встигла їх зупинити", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Щодо інформації про те, що очільник "Нафтогазу" Сергій Корецький стане новим прем’єром, то експерт визнає, що про нього досить мало відомостей. Багато хто говорить про той факт, що Корецький успішно працював у "Нафтогазі", що і стало ключовим. Але те, що він є фахівець в енергетичному секторі не дає всіх підстав назначати його саме прем'єр-міністром, фактично на головну посаду в країні.

"Нагадаю, в нас парламентсько-президентська республіка і головою держави є, в першу чергу, прем'єр, а не президент. Як резюме варто сказати, що швидкість всіх цих прийнятих рішень, і ще й обраний час, який зроблений так, щоб ніхто не встиг зорієнтуватись, вказує на те, що там щось не так. Що саме не так, я сказав. Просто пам'ятаєте, коли робили антинабушні, антифопівські закони, всі інші погані закони, то діяли досить швидко. І зараз така дуже-дуже швидка зміна прем'єра мені сильно не подобається", – резюмував співрозмовник порталу "Коментарі".

Корецький – це кандидатура виключно самого Зеленського

Керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог Олег Постернак говорить, що нового вірогідного прем’єра Корецького він би назвав "новим Шмигалем". До того ж, обидва – вихідці – з енергетики.

"Щодо причин. Перша – оголошення зміни глави уряду відбувається після зустрічі Зеленського із Трампом, української та американської команд. Свириденко за рік прем'єрства сформувала багато ефективних зв'язків із Вашингтоном, саме вона супроводжувала українсько-американську угоду про мінеральні ресурси. Ймовірніше за все, американсько-українські відносини набудуть нового дієвого рівня і їх потрібно супроводжувати. І американцям потрібна максимально довірлива людина високого посадового ранку, яка б не мала корупційному шлейфу та володіла прямими виходами на президента України. Тому її швидко направлять послом України в США. До речі, думаю, варто очікувати і призначення нового посла США в Україну", – зазначив експерт.

За його словами, друга причина – тінь екс-голови ОП. Для багатьох в оточенні першої особи Свириденко залишалась "людиною Єрмака". Навіть якщо підстав так вважати після його усунення не було. Юлія Анатоліївна швидко зорієнтувалась відповідно до нових балансів в системі влади, але шлейф сприйняття вона перекрити не змогла.

"Третя причина – проблеми у взаємодії із Радою. При всіх певних позитивних заслугах Свириденко, а вони, безумовно, є і вона точно не найгірший прем'єр, їй об'єктивно не вдалось налагодити оптимальну роботу із парламентськими комітетами, депутатськими фракціями та групами інтересів всередині них. Вона не створила гарантовану та стійку власну опору в парламенті. Є ще конспіративні причини. Поширюються чутки, що проти Свириденко могли працювати НАБУ і САП, а тому це превентивний маневр, але це конспірологія поки що", – зауважив аналітик.

Він підсумовує, Корецький – це кандидатура виключно самого Зеленського. Замкнена на нього, позбавлена політичних амбіцій та глибокої інтеграції у певні конкуруючі групи впливу в оточенні президента. До того ж, кадрова встряска проектувалась Зеленським ще в Анкарі. Не дарма ймовірний прем'єр Сергій Корецький був у складі делегації України на саміт в Анкарі та був на зустрічі Зеленського із Трампом.

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