Верховна Рада знову провалила тест на відповідальність. Народний депутат Дмитро Разумков обурюється тому, що усі депутати отримують зарплату, але ходять на засідання далеко не всі, а досиджують до кінця цього засідання – одиниці.

«Соромно»: нардеп дивується, за що в Раді отримують зарплати

"Під час розгляду правок до проєкту бюджету лише близько 12 депутатів знайшли в собі сили допрацювати до кінця робочого дня у сесійній залі. А зарплату за рахунок платників податків отримують близько 400. Соромно, особливо коли українські військові на службі 24/7 ризикують життям, а частина парламентарів не може витримати навіть подовжений робочий день", – наголошує нардеп.

Політик підкреслює, що у залі звучали обґрунтовані та прораховані пропозиції, на відміну від того, що подав уряд: підвищення пенсій, зарплат учителів, додаткова підтримка захисників.

"Були навіть повторення раніше ухвалених рішень, які досі не працюють, наприклад, обмеження зарплат чиновникам до 10 мінімальних. Правка "Розумної Політики" була проголосована ще у квітні 2023 року, але досі заблокована владою, бо вони не можуть допустити, щоб "ефективні менеджери" Офісу Президента, керівники держпідприємств та члени наглядових рад залишилися без сотень тисяч гривень зарплати під час війни.

Усе це бачили українці в прямому ефірі. Як працює Верховна Рада, які пріоритети у більшості депутатів та ставлення до українців, які платять їм зарплату!" – додав Разумков.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат та голова фінансового комітету ВРУ, секретар Національної ради з відновлення України від наслідків війни Данило Гетманцев шокований, що насправді публічна дискусія про пільги на електрокари показує, наскільки в різних реальностях живуть окремі частини суспільства.