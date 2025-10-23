Верховная Рада снова провалила тест на ответственность. Народный депутат Дмитрий Разумков возмущается, что все депутаты получают зарплату, но ходят на заседание далеко не все, а досиживают до конца этого заседания – единицы.

«Стыдно»: нардеп удивляется, за что в Раде получают зарплаты

"При рассмотрении правок к проекту бюджета только около 12 депутатов нашли в себе силы доработать до конца рабочего дня в сессионном зале. А зарплату за счет налогоплательщиков получают около 400. Стыдно, особенно когда украинские военные на службе 24/7 рискуют жизнью, а часть парламентариев не может выдержать даже продленный рабочий день", – отмечает нардеп.

Политик подчеркивает, что в зале звучали обоснованные и просчитанные предложения, в отличие от того, что подало правительство: повышение пенсий, зарплат учителей, дополнительная поддержка защитников.

"Были даже повторения ранее принятых решений, которые до сих пор не работают, например, ограничение зарплат чиновникам до 10 минимальных. Правка "Разумной Политики" была проголосована еще в апреле 2023 года, но до сих пор заблокирована властями, потому что они не могут допустить, чтобы "эффективные менеджеры" Офиса Президента, руководители госпредприятий и члены наблюдательных советов остались без сотен тысяч гривен зарплаты во время войны.

Все это видели украинцы в прямом эфире. Как работает Верховная Рада, какие приоритеты у большинства депутатов и отношение к украинцам, платящим им зарплату! " – добавил Разумков.

