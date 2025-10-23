Народний депутат та голова фінансового комітету ВРУ, секретар Національної ради з відновлення України від наслідків війни Данило Гетманцев шокований, що насправді публічна дискусія про пільги на електрокари показує, наскільки в різних реальностях живуть окремі частини суспільства.

У Раді шоковані: «Суспільство живе у різних реальностях»

"Одна збирає кожну копійку для фронту та кидається по різних країнах Європи у пошуках грошей на збільшення зарплат вчителям. А інша – зухвало і цинічно лобіює/проводить/відстоює пільгу на електрокари, залазячи в кишеню армії щонайменше на 30 млрд грн.

У однієї смерті, обстріли, велика спільна біда. У іншої – тачки, пільги і додатковий заробіток. Різні країни в одній, вони і в бізнесі, і у владі, і у суспільстві. Одна – знімає останнє, для неї нема чужого болю. Інша заробляє попри і на ньому. Спокійно їсть, спить, живе так, наче мир є. А його нема.

Два різні світи", – пише Гетманцев та зазначає, що це вражає найбільше на четвертому році війни.

"І так, я сам неодноразово підтримував пільги під час війни.

Але виключно як вимушений крок аби не дати країні замерзнути, закрити критичні потреби армії, дати можливість бізнесу вижити у прифронтових громадах, зміцнити нашу економічну та фінансову стійкість", – додає нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні пропонують поширити механізм компенсацій за програмою єВідновлення за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях, починаючи з 2014 року і передбачити відповідні кошти на ці цілі. Про це заявив народний депутат Павло Фролов.

"Наголосив на цьому у своєму виступі під час розгляду держбюджету-2026. Комплексно це вирішує законопроєкт 13136 нашої ТСК, яким пропонується:

▪ дистанційне обстеження зруйнованого житла на ТОТ та видача сертифікатів;

▪ відсутність додаткових обстежень у повністю знищених війною містах;

▪ закладається основа для відшкодування за вціліле житло на ТОТ", – наголошує нардеп.