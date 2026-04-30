Слід російського впливу: Піпа закликає перевірити авторів Цивільного кодексу та вимагає його відкликання

Народна депутатка Наталія Піпа розкритикувала запропоновані зміни до Цивільного кодексу України, заявивши, що вони містять застарілу радянську філософію та багато в чому копіюють чинне законодавство країни-агресора.

Наталя Піпа

За словами парламентарки, оновлена логіка документа не спрощує, а лише штучно створює бар'єри у розв'язанні сімейних суперечок. Як приклад вона навела нову процедуру розірвання шлюбу.

"Коли люди розлучаються, то їм півроку дають, і це точно радянська практика, часу на подумати, чи справді вони хочуть розлучитися. А це означає, що треба або медіатора, або психолога, або додаткових юристів. Відповідно, якщо є діти, це процес ускладнюється", — наголосила народна депутатка.

Окрім цього, вона звернула увагу на повну відсутність чіткого правового регулювання для пар, які проживають у цивільному партнерстві без офіційного шлюбу. Законотворці також не врегулювали захист майнових і спадкових прав дітей від попередніх шлюбів, якщо їхні батьки тепер живуть разом.

Депутатка переконана, що такі правові прогалини прямо наслідують російське цивільне право. Також вона вказала на підозрілі зв'язки однієї з ключових розробниць проєкту Наталії Кузнєцової, яка у 2022 році мала публікації в структурах інституту президента РФ. Піпа вважає, що правоохоронці мусять з'ясувати, чи це випадковий збіг обставин.

Через те, що кодекс регулює фундаментальні речі — від процесу всиновлення до цивільних партнерств та розлучень — нардепка закликала правозахисників та суспільство не мовчати. На її думку, єдиний вихід — це або тотальне переписування документа до другого читання, або його повне відкликання основним автором.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що скандал навколо проєкту оновленого Цивільного кодексу України став прикладом того, як гонитва за хайпом знецінює справді важливі законодавчі процеси. Про це заявив народний депутат Микола Княжицький, коментуючи хвилю критики документа в соцмережах.