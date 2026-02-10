«Це не про шлюбний вік»: у Раді пояснили, чому скандал навколо Цивільного кодексу є маніпуляцією

Скандал навколо проєкту оновленого Цивільного кодексу України став прикладом того, як гонитва за хайпом знецінює справді важливі законодавчі процеси. Про це заявив народний депутат Микола Княжицький, коментуючи хвилю критики документа в соцмережах.

Зниження шлюбного віку. Фото: з відкритих джерел

За його словами, поширені твердження про зменшення шлюбного віку чи автоматичне розірвання шлюбу у разі зміни статі не відповідають дійсності. Йдеться не про окремий закон, а про масштабний проєкт Цивільного кодексу, в якому подібні норми становлять менше 0,1% від загального обсягу. Їхня наявність свідчить лише про потребу доопрацювання, а не про необхідність відмови від усього документа.

Княжицький нагадав, що чинний Цивільний кодекс було ухвалено ще у 2003 році – до появи соцмереж, стрімкого розвитку онлайн-торгівлі, євроінтеграційних процесів та війни з Росією. За цей час реалії життя докорінно змінилися, тоді як законодавча база залишилася майже без змін.

Нардеп також провів паралель із Законом про державну мову, який після реєстрації у 2017 році супроводжувався хвилею маніпуляцій та "страшилок", але зрештою був доопрацьований і ухвалений.

За його словами, будь-який законопроєкт проходить шлях публічних дискусій, а виявлені недоліки мають виправлятися, а не ставати приводом для знищення всього документа. Оновлений Цивільний кодекс, наголосив Княжицький, є надзвичайно важливим для всього суспільства і потребує зваженого, а не істеричного обговорення.

