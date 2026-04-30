След российского влияния: Пипа призывает проверить авторов Гражданского кодекса и требует его отзыва

Народный депутат Наталья Пипа раскритиковала предложенные изменения в Гражданский кодекс Украины, заявив, что они содержат устаревшую советскую философию и во многом копируют действующее законодательство страны-агрессора.

По словам политика, обновленная логика документа не упрощает, а лишь искусственно создает барьеры по разрешению семейных споров. В качестве примера она привела новую процедуру расторжения брака.

"Когда люди разводятся, то им полгода дают, и это точно советская практика, времени не подумать, действительно ли они хотят развестись. А это значит, что нужно или медиатору, или психологу, или дополнительным юристам. Соответственно, если есть дети, это процесс усложняется", — отметила депутат.

Кроме того, она обратила внимание на полное отсутствие четкого правового регулирования для пар, проживающих в гражданском партнерстве без официального брака. Законотворцы также не урегулировали защиту имущественных и наследственных прав детей от предыдущих браков, если их родители теперь живут вместе.

Депутат убеждена, что такие правовые пробелы прямо подражают российскому гражданскому праву. Также она указала на подозрительные связи одной из ключевых разработчиков проекта Натальи Кузнецовой, которая в 2022 году имела публикации в структурах института президента РФ. Пипа считает, что правоохранители должны выяснить, случайно ли это стечение обстоятельств.

Поскольку кодекс регулирует фундаментальные вещи — от процесса усыновления до гражданских партнерств и разводов — нардепка призвала правозащитников и общество не молчать. По ее мнению, единственный выход — это либо тотальная переписка документа ко второму чтению, либо его полный отзыв основным автором.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что скандал вокруг проекта обновленного Гражданского кодекса Украины стал примером того, как погоня за хайпом обесценивает действительно важные законодательные процессы. Об этом заявил народный депутат Николай Княжицкий, комментируя волну критики документа в соцсетях.