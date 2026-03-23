Ще одна "слуга народу" написала заяву про складання депутатських повноважень

Народна депутатка від "Суги народу" Дар'я Володіна написала заяву про складання депутатських повноважень. Як інформує портал "Коментарі", про це у соцмережах повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Регламентний комітет підтримав на своєму засіданні заяву народного депутата Володіної щодо складання мандату", – зазначив нардеп.

За його словами, відповідно до процедури, за постанову повинно проголосувати більше 226 народних обранців.

"Дар'я Володіна, є моєю колегою по комітету. Обрана по загальному списку СН, тому на загальну кількість членів фракції це не вплине", — зазначив Железняк.

У Верховній Раді криза — народні депутати не підтримують законопроєкти, навіть не всі ходять на роботу. ЗМІ писали про проблеми у фракції "Слуга народу", однак у монобільшості пояснили, що криза зараз в усьому парламенті.

Народний депутат Микита Потураєв зазначив, що варіант виходу з кризи через створення коаліції відсутній. За його словами, деякі депутати взагалі не голосують за жоден законопроєкт, пов'язаний з МВФ, або з багатьма європейськими ініціативами. І за його словами, деякі депутати не будуть голосувати за законопроєкти, які потрібно ухвалити відповідно до нової програми МВФ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – український парламент може опинитися на порозі серйозної кадрової кризи. В ефірі "Вечір.LIVE" народний депутат Олександр Юрченко повідомив, що значна частина представників правлячої партії виявила бажання достроково припинити свої повноваження.

Журналісти нагадали, що раніше відсутність депутатів на важливих голосуваннях пояснювали масовими "харчовими отруєннями", проте нині ситуація виглядає значно масштабнішою. Юрченко підтвердив, що йдеться про десятки заяв від членів фракції "Слуга народу".



