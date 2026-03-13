Масовий вихід із Ради: десятки депутатів «Слуги народу» готуються скласти мандати

Український парламент може опинитися на порозі серйозної кадрової кризи. В ефірі "Вечір.LIVE" народний депутат Олександр Юрченко повідомив, що значна частина представників правлячої партії виявила бажання достроково припинити свої повноваження.

Верховна рада. Фото з відкритих джерел

Журналісти нагадали, що раніше відсутність депутатів на важливих голосуваннях пояснювали масовими "харчовими отруєннями", проте нині ситуація виглядає значно масштабнішою. Юрченко підтвердив, що йдеться про десятки заяв від членів фракції "Слуга народу".

"Наскільки я знаю, що декілька десятків депутатів вже написали заяви, хочуть піти. Це від правлячої партії, від фракційного Слуги народу. Це близько 50-60 депутатів", — заявив нардеп.

Серед імовірних причин такого рішення Юрченко називає вигорання через тривалу каденцію або фінансове незадоволення.

"В чому причина? Довга каденція, щось там не влаштовує, втомилися, я не знаю, низька заробітна плата, 50 тисяч гривень", — припустив політик.

Такий масовий вихід обранців може поставити під питання дієздатність монобільшості та можливість ухвалення стратегічно важливих для держави законопроєктів у найближчій перспективі.

