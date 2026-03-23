Еще одна "слуга народа" написала заявление о сложении депутатских полномочий

Народная депутат от "Суги народа" Дарья Володина написала заявление о сложении депутатских полномочий. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в соцсетях сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Регламентный комитет поддержал на своем заседании заявление народного депутата Володиной о составлении мандата", – отметил нардеп.

По его словам, согласно процедуре за постановление должно проголосовать более 226 народных избранников.

"Дарья Володина, является моим коллегой по комитету. Избран по общему списку СН, поэтому на общее количество членов фракции это не повлияет", — отметил Железняк.

Читайте на портале "Комментарии" — в Верховной Раде кризис — народные депутаты не поддерживают законопроекты, даже не все ходят на работу. СМИ писали о проблемах во фракции "Слуга народа", однако в монобольшинстве объяснили, что кризис сейчас во всем парламенте.

Народный депутат Никита Потураев отметил, что вариант выхода из кризиса из-за создания коалиции отсутствует. По его словам, некоторые депутаты вообще не голосуют ни за один законопроект, связанный с МВФ, или со многими европейскими инициативами. И по его словам, некоторые депутаты не будут голосовать за законопроекты, которые следует принять в соответствии с новой программой МВФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинский парламент может оказаться на пороге серьезного кадрового кризиса. В эфире "Вечер.LIVE" народный депутат Александр Юрченко сообщил, что значительная часть представителей правящей партии изъявила желание досрочно прекратить свои полномочия.

Журналисты напомнили, что ранее отсутствие депутатов на важных голосованиях объясняли массовыми "пищевыми отравлениями", однако сейчас ситуация выглядит более масштабной. Юрченко подтвердил, что речь идет о десятках заявлений от членов фракции "Слуга народа".



