Головна Новини Політика рада Ротація у Раді: ЦВК оголосила нову депутатку від «Слуги народу»
Ротація у Раді: ЦВК оголосила нову депутатку від «Слуги народу»

Олена Київець заходить у парламент за списком «Слуги народу»: на реєстрацію є 20 днів

21 квітня 2026, 16:00
Кравцев Сергей

Центральна виборча комісія офіційно визнала Олену Київець обраною народною депутаткою після дострокового припинення повноважень Дар’ї Володіної. Відповідне рішення ухвалено на підставі документа з Верховної Ради України про складання мандата за власною заявою.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Як пояснили в ЦВК, Київець отримує депутатський мандат як наступна за черговістю кандидатка у списку партії Слуга народу – під №161. Володіна, своєю чергою, була обрана до парламенту на позачергових виборах 21 липня 2019 року саме за цим партійним списком.

Для завершення процедури новообрана депутатка має подати до ЦВК пакет документів упродовж 20 днів з моменту оприлюднення рішення. Після цього комісія протягом п’яти днів повинна розглянути питання її офіційної реєстрації.

Олена Київець народилася у Києві, здобула освіту в Національній академії внутрішніх справ і має науковий ступінь докторки юридичних наук. Працювала у сфері викладання, а також була помічницею народних депутатів. У 2016 році разом із Русланом Стефанчуком стала співзасновницею громадської організації "Ліга професорів права".

На парламентських виборах 2019 року вона балотувалася як безпартійна кандидатка від "Слуги народу".

Ротація у фракції відбувається на тлі нещодавнього рішення парламенту задовольнити заяву Володіної про складання повноважень. Таким чином, склад Верховної Ради знову змінюється, а нова депутатка незабаром може долучитися до роботи законодавчого органу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україну можуть намагатися позбавити історичного шансу, який з’являється раз на століття на тлі глобальної перебудови світу. Про це заявив народний депутат Єгор Чернєв, коментуючи перспективи інтеграції країни до західних союзів.




