Ротация в Раде: ЦИК объявил новую депутатку от «Слуги народа»

Центральная избирательная комиссия официально признала Елену Киевец избранной народной депутатом после досрочного прекращения полномочий Дарьи Володиной. Соответствующее решение принято на основании документа Верховной Рады Украины о составлении мандата по собственному заявлению.

Как пояснили в ЦИКе, Киевец получает депутатский мандат как следующая по очередности кандидатка в списке партии Слуга народа – под №161. Володина, в свою очередь, была избрана в парламент на внеочередных выборах 21 июля 2019 именно по этому партийному списку.

Для завершения процедуры новоизбранная депутат должна подать в ЦИК пакет документов в течение 20 дней с момента обнародования решения. После этого комиссия в течение пяти дней должна рассмотреть вопрос ее официальной регистрации.

Елена Киевец родилась в Киеве, получила образование в Национальной академии внутренних дел и имеет научную степень доктора юридических наук. Работала в сфере преподавания, а также помощницей народных депутатов. В 2016 году вместе с Русланом Стефанчук стала соучредителем общественной организации "Лига профессоров права".

На парламентских выборах 2019 она баллотировалась как беспартийная кандидатка от "Слуги народа".

Ротация во фракции проходит на фоне недавнего решения парламента удовлетворить заявление Володиной о сложении полномочий. Таким образом, состав Верховной Рады снова меняется, а новая депутат скоро может присоединиться к работе законодательного органа.

