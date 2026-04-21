«Не погодимось на другий сорт»: у Раді попередили про пастку для України від союзників

Україну можуть намагатися позбавити історичного шансу, який з’являється раз на століття на тлі глобальної перебудови світу. Про це заявив народний депутат Єгор Чернєв, коментуючи перспективи інтеграції країни до західних союзів.

За його словами, кожен злам світового порядку відкриває коротке "вікно можливостей" для держав, які раніше залишалися на периферії міжнародної політики. Україна, яка довгий час не мала повноцінного впливу, нині змогла змінити свій статус завдяки війні та опору агресії.

Політик наголосив, що раніше Київ фактично виключали з ключових процесів: не поспішали приймати до Європейський Союз та НАТО, а важливі рішення часто ухвалювалися без урахування українських інтересів.

Однак нині, за його оцінкою, Україна стала занадто значущою, щоб її ігнорувати. Водночас, навіть союзники можуть намагатися зберегти старі підходи, пропонуючи Києву обмежені формати участі.

Єгор Чернєв розкритикував ідеї так званого "часткового членства" в ЄС без права голосу та доступу до спільного бюджету. На його думку, такі пропозиції є спробою символічних поступок без реального змісту та не відповідають внеску України у безпеку Європи.

"Неможливо будувати новий світ за старими правилами", — підкреслив депутат, додавши, що країна не повинна погоджуватися на компроміси, які закріплюють нерівноправне становище.

Він також наголосив, що боротьба України має реальну ціну, і тому держава очікує повноцінного місця у новій архітектурі безпеки та політики, а не символічних рішень.

