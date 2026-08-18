Рідіють ряди у Раді: нардепи роблять «ротації» після відпустки

Склад Верховної Ради України зазнав кадрових змін. Під час чергового пленарного засідання парламенту офіційно набули повноважень двоє нових народних обранців.

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"Присягу народних депутатів склали Вікторія Рєзнікова та Богдан Моркляник", — повідомили в апараті Верховної Ради.

Вони одразу ж приєдналися до парламентської монобільшості.

"Новоприбулі колеги увійшли до складу фракції "Слуга народу"", — зазначають у кулуарах парламенту.

У законодавчому органі вони замінять Дениса Маслова та Віталія Безгіна.

Водночас стало відомо про ще одну потенційну втрату у депутатському корпусі.

"Народний депутат та заступник очільника комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин написав заяву про відмову від мандату", — поінформував нардеп Олексій Гончаренко.

Наразі невідомо, коли саме парламент розгляне це звернення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка України Марʼяна Безугла повернулася до складу парламентської фракції політичної партії "Слуга народу". Відповідне рішення про відновлення її членства у провладній команді вже офіційно оголошено в стінах Верховної Ради.

Цьому кроку передував період самостійної діяльності депутатки поза межами фракційного об'єднання. Нагадаємо, у лютому 2024 року Безуглу виключили з партії. Цей процес відбувся за ініціативи самої обраниці, адже перед тим вона особисто подала офіційну заяву про вихід із політичної сили.

Наразі деталі поновлення співпраці та мотиви ухвалення такого консолідованого рішення фракцією не розголошуються.