Редеют ряды в Раде: нардепы делают «ротации» после отпуска

Состав Верховной Рады Украины претерпел кадровые изменения. Во время очередного пленарного заседания парламента официально обрели полномочия два новых народных избранника.

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"Присягу народных депутатов приняли Виктория Резникова и Богдан Моркляник", — сообщили в аппарате Верховной Рады.

Они сразу же присоединились к парламентскому монобольшинству.

"Новоприбывшие коллеги вошли в состав фракции "Слуга народа"", — отмечают в кулуарах парламента.

В законодательном органе они заменят Дениса Маслова и Виталия Безгина.

В то же время стало известно еще об одной потенциальной потере в депутатском корпусе.

"Народный депутат и заместитель главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин написал заявление об отказе от мандата", — проинформировал нардеп Алексей Гончаренко.

Пока неизвестно, когда именно парламент рассмотрит это обращение.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины Марьяна Безуглая вернулась в состав парламентской фракции политической партии "Слуга народа". Соответствующее решение о возобновлении ее членства в провластной команде уже официально объявлено в стенах Верховной Рады.

Этому шагу предшествовал период самостоятельной деятельности депутата вне фракционного объединения. Напомним, в феврале 2024 года Безуглая была исключена из партии. Этот процесс состоялся по инициативе самой избранницы, ведь она лично подала официальное заявление о выходе из политической силы.

Пока детали возобновления сотрудничества и мотивы принятия такого консолидированного решения фракцией не разглашаются.