Редеют ряды в Раде: нардепы делают «ротации» после отпуска

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Недилько Ксения
Состав Верховной Рады Украины претерпел кадровые изменения. Во время очередного пленарного заседания парламента официально обрели полномочия два новых народных избранника.
Иллюстративное фото
Они сразу же присоединились к парламентскому монобольшинству.
В законодательном органе они заменят Дениса Маслова и Виталия Безгина.
В то же время стало известно еще об одной потенциальной потере в депутатском корпусе.
Пока неизвестно, когда именно парламент рассмотрит это обращение.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины Марьяна Безуглая вернулась в состав парламентской фракции политической партии "Слуга народа". Соответствующее решение о возобновлении ее членства в провластной команде уже официально объявлено в стенах Верховной Рады.
Этому шагу предшествовал период самостоятельной деятельности депутата вне фракционного объединения. Напомним, в феврале 2024 года Безуглая была исключена из партии. Этот процесс состоялся по инициативе самой избранницы, ведь она лично подала официальное заявление о выходе из политической силы.
Пока детали возобновления сотрудничества и мотивы принятия такого консолидированного решения фракцией не разглашаются.