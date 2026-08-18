«Повернення в партійні лави»: Марʼяна Безугла знову стала членкинею фракції «Слуга народу»

Народна депутатка України Марʼяна Безугла повернулася до складу парламентської фракції політичної партії "Слуга народу". Відповідне рішення про відновлення її членства у провладній команді вже офіційно оголошено в стінах Верховної Ради.

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

Цьому кроку передував період самостійної діяльності депутатки поза межами фракційного об'єднання.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Безуглу виключили з партії. Цей процес відбувся за ініціативи самої обраниці, адже перед тим вона особисто подала офіційну заяву про вихід із політичної сили.

Наразі деталі поновлення співпраці та мотиви ухвалення такого консолідованого рішення фракцією не розголошуються. Повернення Безуглої до монобільшості посилить присутність фракції у сесійній залі під час ухвалення важливих оборонних та соціальних законодавчих ініціатив.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка Мар’яна Безугла виступила з ініціативою щодо радикальних кадрових змін у вищому військовому керівництві. На її думку, найкращим кандидатом на посаду повноцінного очільника Командування об'єднаних сил ЗСУ, розгорнутого на всю зону бойових дій, є засновник "Азову" та командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький.

Водночас депутатка висловила серйозний скептицизм щодо того, чи наважиться влада на таке призначення через бюрократичні перепони та попередні кадрові помилки. Вона нагадала, що свого часу цю посаду обіймав Юрій Содоль, якого довелося знімати з посади через гучні розслідування, суспільний резонанс і компрометуючі світлини.









