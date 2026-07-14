Рада зробила перший крок до гучної реформи: що з порнографією в Україні

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт, який суттєво змінює підхід до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з порнографічними матеріалами. Документ отримав підтримку 231 народного депутата, тоді як вісім парламентарів проголосували проти, ще троє утрималися.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Ключова ідея законодавчих змін полягає у розмежуванні злочинів, пов'язаних із сексуальною експлуатацією дітей, та діяльності, що стосується виключно повнолітніх осіб.

Документ передбачає істотне посилення покарання за виготовлення, збут і поширення матеріалів із дитячою порнографією. Також пропонується збільшити строки ув'язнення за такі злочини в середньому на два-три роки. Окремо посилюється відповідальність за примушування людей до участі у створенні порнографічної продукції. Якщо нині за такі дії можуть призначити пробаційний нагляд або обмеження волі, то нова редакція передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Водночас законопроєкт пропонує декриміналізувати створення та розповсюдження порнографічного контенту між повнолітніми особами за добровільною згодою. Автори документа пояснюють, що чинне законодавство нерідко використовується як інструмент тиску та корупції, оскільки правоохоронці можуть вибірково переслідувати представників цієї сфери або вимагати хабарі за непритягнення до відповідальності.

Попереду на законопроєкт чекає підготовка до другого читання. Народні депутати мають розглянути та врахувати подані поправки, після чого документ винесуть на остаточне голосування. Саме тоді стане зрозуміло, чи зміняться правила відповідальності за відповідні правопорушення в Україні.

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