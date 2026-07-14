До якого числа продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію: деталі голосування Ради

Народні обранці підтримали законопроєкти №15401 та №15402 про продовження воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів. За продовження воєнного стану проголосували 313 народних депутатів. Документ продовжує строк дії воєнного стану в Україні з 2 серпня 2026 року на 90 діб.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Це вже двадцяте рішення чинного скликання Верховної Ради про продовження воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше цього дня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки схвалив законопроєкти №15402 та №15401 про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.

Варто нагадати, 13 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти – про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Це рішення стане вже двадцятим за час повномасштабної війни.

Відповідно, 13 липня в парламенті зареєстрували два законопроєкти: №15401 — про затвердження указу президента щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні; №15402 — про затвердження указу президента щодо продовження строку проведення загальної мобілізації.

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