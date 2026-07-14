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Рада сделала первый шаг к громкой реформе: что с порнографией в Украине

Парламент поддержал законопроект, резко усиливающий наказание за преступления против детей, но в то же время предлагает декриминализировать контент с участием совершеннолетних

14 июля 2026, 16:32
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Кравцев Сергей

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, существенно изменяющий подход к уголовной ответственности за преступления, связанные с порнографическими материалами. Документ получил поддержку 231 народного депутата, в то время как восемь парламентариев проголосовали против, еще трое воздержались.

Рада сделала первый шаг к громкой реформе: что с порнографией в Украине

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Ключевая идея законодательных изменений состоит в разграничении преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией детей, и деятельности, касающейся исключительно совершеннолетних лиц.

Документ предусматривает существенное ужесточение наказания за изготовление, сбыт и распространение материалов с детской порнографией. Также предлагается увеличить сроки заключения за подобные преступления в среднем на два-три года. Отдельно усиливается ответственность за принуждение людей к участию в разработке порнографической продукции. Если в настоящее время такие действия могут назначить пробационный надзор или ограничение свободы, то новая редакция предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

В то же время, законопроект предлагает декриминализировать создание и распространение порнографического контента между совершеннолетними лицами по добровольному согласию. Авторы документа объясняют, что действующее законодательство нередко используется в качестве инструмента давления и коррупции, поскольку правоохранители могут избирательно преследовать представителей этой сферы или требовать взятки за непривлечение к ответственности.

Впереди законопроект ждет подготовка ко второму чтению. Народные депутаты должны рассмотреть и учесть поданные поправки, после чего документ вынесут на окончательное голосование. Именно тогда станет ясно, изменятся ли правила ответственности за соответствующие правонарушения в Украине.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=K6LcSQSfoI8
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