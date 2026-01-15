Рада взялася за мову: ухвалено важливий законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14334 "Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави". Документ оприлюднено на офіційному сайті парламенту і він спрямований на комплексне зміцнення позицій державної мови в публічному просторі.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Законопроєкт пропонує розширити використання української мови в усіх сферах суспільної комунікації, підвищити якість літературної норми та очистити мовну систему від іншомовних елементів, насамперед російських. Окрему увагу автори приділяють удосконаленню галузевої термінології, розвитку словотворення на українськомовній основі та формуванню сталого україномовного інформаційного простору.

Також документ передбачає розвиток освіти українською мовою на всіх рівнях і "очищення онімного простору" від наслідків колоніальної політики. Згідно з проєктом, Національна комісія зі стандартів державної мови має підготувати оновлений правопис до 1 лютого 2026 року.

Паралельно Національна академія наук разом із Національною академією правових наук до 1 березня 2026 року мають проаналізувати законодавчі тексти й надати висновки щодо термінів і словосполук.

Кабінету міністрів доручено до 1 березня цього року розробити єдиний стандарт унікального шрифту для оформлення законів та інших актів парламенту. Окрім цього, профільний комітет Ради має підготувати пропозиції щодо посилення захисту державної мови – від гарантій отримання послуг українською до поширення мовних вимог на соцмережі й онлайн-медіа та запровадження відповідальності за порушення закону.

У пояснювальній записці зазначається, що ініціатива покликана забезпечити взірцеве застосування української мови у правотворчості, освіті, медіа та інших сферах суспільного життя.

